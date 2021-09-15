ثلاثة قتلى من «الحشد الشعبي» بغارات مجهولة في شرق سوريا

بغداد (الاتحاد)

قتل ثلاثة عناصر من ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي جراء غارات شنّتها مساء أمس الأول، طائرات مسيّرة مجهولة الهوية في شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. وأورد المرصد أن طائرات مسيّرة مجهولة الهوية استهدفت آليات وشاحنات تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» في منطقة ريف البوكمال بعد اجتيازها الحدود من الجانب العراقي.

وأحصى المرصد مقتل ثلاثة عناصر من «الحشد» على الأقل جراء الغارات، لافتاً إلى وجود جرحى في حالات خطرة. في المقابل، نفى مصدر في «الحشد الشعبي» بالعراق وقوع خسائر بشرية، موضحاً أنّ القصف أدى إلى تدمير 4 سيارات. وقال إن «الموقع المستهدف قريب من معبر حدودي خاص على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا».