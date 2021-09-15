البرلمان العربي يؤكد دعم وحدة وسيادة ليبيا على أراضيها كافة

القاهرة (وكالات)

بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أمس، مع وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية.

وأفاد البرلمان العربي، في بيان وزعه مكتبه بالقاهرة أمس، أن العسومي أكد دعم البرلمان الكامل لوحدة وسيادة ليبيا على أراضيها كافة، وحرصه على تعزيز قنوات التواصل الدائم مع مجلس النواب الليبي على جميع المستويات، وبحث أفضل السبل التي يمكن من خلالها دعم الليبيين ومساندتهم في حل الأزمة، مشدداً على ضرورة خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.