المغرب: تعيين دي ميستورا مبعوثاً أممياً للصحراء المغربية

الرباط (وكالات)

أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة وافقت على تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للصحراء المغربية، وهو منصب شاغر منذ 2019.

وقال الدبلوماسي عمر هلال في حوار مع وكالة الأنباء المغربية الرسمية: «لقد تم التشاور، بطبيعة الحال، مع المغرب مسبقاً بشأن هذا التعيين، وقد أبلغت المملكة أنطونيو جوتيريش موافقتها».

وأضاف سفير المغرب في الأمم المتحدة أن «المشاورات جارية، وسيتم الإعلان عن تسمية دي ميستورا في الأيام القادمة بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي».