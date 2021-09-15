85 طائرة حربية مقاتلة تشارك في مناورات النجم الساطع 2021

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن الجيش المصري عن فعاليات جديدة ضمن التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» بإحدى القواعد الجوية بأقوى الأسلحة المصرية، حيث شهدها وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، باعتبارها أضخم تدريبات تنفذها وتستضيفها مصر. وشاهد وزير الدفاع المصري بياناً عملياً لتجهيز وإقلاع ما يقرب من 85 طائرة من الطائرات المقاتلة المشاركة في تدريبات «النجم الساطع 2021» من القواعد الجوية المختلفة لتنفيذ أنشطة تدريبية مخططة بمناطق التدريب الجوي. واستمع الوزير المصري إلى شرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد في حضور كافة العناصر المشاركة بالتدريب من مختلف القواعد الجوية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

