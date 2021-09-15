قالت شركة فايزر إن البيانات الواردة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تشير إلى أن فعالية اللقاح المضاد لكوفيد- 19 الذي أنتجته تنخفض بمرور الوقت، وأن الجرعات المعززة آمنة وفعالة في الوقاية من الفيروس وسلالاته الجديدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وتناولت الشركة البيانات بالتفصيل في عرض تقديمي ستقدمه في اجتماع لمستشارين خارجيين في إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعد غد الجمعة.
ومن المتوقع أن تقدم اللجنة توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي أن يتلقى المزيد من الأميركيين جرعات معززة.
وقالت فايزر في عرضها التقديمي الذي نشرته إدارة الغذاء والدواء الأميركية على موقعها الإلكتروني: إن انخفاض الفعالية «يرجع في المقام الأول إلى تضاؤل الاستجابات المناعية للقاح بمرور الوقت»، وليس سلالة دلتا.