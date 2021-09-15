جوتيريش: تغير المناخ وكورونا تهديدان لا حدود لهما يواجهان العالم

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تغير المناخ وفيروس كورونا بأنهما تهديدان لا حدود لهما

يواجههما العالم، وذلك لدى افتتاحه أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادها الـ 76 في نيويورك الثلاثاء.

وقال جوتيريش: "نجتمع معاً في وقت يتسم بالتحديات والانقسامات الكبيرة".

وأضاف: "وكما يثبت كوفيد19- وتغير المناخ كل يوم، فإن التحديات والتهديدات لا حدود لها. إنها تؤثر علينا جميعاً".

وتابع: "الحرب على كوكبنا يجب أن تنتهي. الحروب على بعضنا البعض يجب أن تنتهي أيضاً لقد حان الوقت للتركيز على محاربة العدو المشترك للبشرية: الوباء. يجب على أعضاء هذه الجمعية التحدث بصوت واحد".



يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية لصنع السياسات في الأمم المتحدة. وتضم جميع الدول الأعضاء، وتوفر منتدى للمناقشة متعددة الأطراف لكامل نطاق القضايا الدولية التي يغطيها ميثاق الأمم المتحدة.



