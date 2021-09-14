بريطانيا تعتزم تقديم جرعات معززة ضد كورونا

تبدأ بريطانيا في تقديم جرعات معززة مضادة لفيروس كورونا لمن تجاوزوا 50 عاما الأسبوع المقبل لتجنب زيادة حالات العدوى في الشتاء، برغم استمرار الجدل حول الحاجة إلى جرعات إضافية.

كما حذر وزير الصحة من أن إجراءات الطوارئ قد تكون ضرورية خلال الأشهر التي تشهد برودة الطقس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وفي ذات الوقت، تظهر بيانات من جوجل أن المزيد من الأشخاص عادوا إلى مكاتبهم في الحي المالي الرئيسي بلندن أكثر من أي وقت مضى منذ مارس 2020. وقد تزيد ألمانيا من القيود المفروضة على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم إذا ارتفعت معدلات العدوى وبلغت الطاقة الاستيعابية لمرافق الرعاية الصحية أقصاها، وفقا لوزير شؤون المستشارية هيلجه براون.





