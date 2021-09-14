بوتين: نأمل مواصلة العملية السياسية في سوريا

موسكو(وكالات)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، عن أمله في مواصلة العملية السياسة في سوريا من أجل توحيد جميع القوى في البلاد وإعادة الإعمار.

ونقلت الرئاسة الروسية عن بوتين القول في اجتماع عقده مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو لم يعلن عنه مسبقاً «لقد فعلتم الكثير من أجل تطوير الحوار مع المعارضة السياسية وآمل أن تتواصل هذه العملية، لأن من شأن توحيد جهود جميع القوى في سوريا أن يؤدي إلى النهوض والبدء في التنمية المطردة والتحرك إلى الأمام».

وأشار بوتين إلى أن الجهود المشتركة أدت إلى سيطرة الحكومة السورية على 90 بالمئة من الأراضي السورية. واعتبر أن «إعادة الإعمار في سوريا والنهوض من أتون الحرب يتطلبان توحيد البلاد، وبسط سيطرة الحكومة السورية على كل أراضيها».

ولفت بوتين إلى أن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا أسفر عن ازدياد حجم التبادل التجاري بثلاثة أضعاف ونصف الضعف خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام.

وحول التصدي لجائحة كورونا، أعرب بوتين عن أمله أن تساهم الجهود المشتركة في مساعدة الشعب السوري على إعادة بناء الاقتصاد.