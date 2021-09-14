الإرياني: «الحوثي» مسؤول عن سلامة 4 صحفيين مختطفين

الرياض (وكالات)

حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة 4 صحفيين يمنيين مختطفين لديها. وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قامت بإخفاء الصحفيين الأربعة قسرياً ومنع زيارتهم، وانقطعت أخبارهم إثر نقلهم لأحد معتقلاتها غير القانونية.

وأشار الإرياني إلى أن المعلومات تؤكد قيام ميليشيات الحوثي بنقل الصحفيين إلى زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب بطريقة وحشية من تعليق وضرب بالعصي الحديدية والأسلاك الكهربائية في مناطق حساسة، وتدهور وضعهم الصحي إثر منعهم من تناول الأدوية لأمراض أصيبوا بها أثناء فترة اعتقالهم التي تتجاوز 6 سنوات.