«الجامعة»: نقف مع لبنان لتحقيق تطلعات شعبه

القاهرة (الاتحاد)

أكدت جامعة الدول العربية وقوفها إلى جانب لبنان في الظرف الصعب الحالي لحين تحقيق الانفراجة المأمولة التي يتطلع إليها الشعب اللبناني. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وأفادت الجامعة في بيان لها بأن أبو الغيط هنأ ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مُتمنيًا له التوفيق في الحصول على ثقة البرلمان، وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين.

وأشار البيان إلى أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور بين الجانبين لما فيه مصلحة لبنان.