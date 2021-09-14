مقاتلات التحالف تدك الحوثيين في «صرواح»

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شن طيران تحالف دعم الشرعية غارات جوية استهدفت تحصينات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، غربي محافظة مأرب بالتزامن مع معارك عنيفة خاضها الجيش اليمني ومقاتلو القبائل مع الميليشيات.

وأكد مصدر عسكري، أن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات تجمعات وتحصينات حوثية جنوبي «صرواح»، ودمرت تعزيزات لها قبيل تحركها لتنفيذ هجمات عدائية على مواقع تتمركز فيها قوات الجيش والقبائل.

وشهدت جبهات القتال غرب محافظة مأرب معارك عنيفة بين الجيش والميليشيات الحوثية.

وبحسب المصدر، استدرجت قوات الجيش عناصر من الميليشيات الحوثية، في جبهتي «الكسارة وصرواح»، وهاجمتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت مجموعة حوثية كانت تحاول التسلل باتجاه أحد المواقع في جبهة «المشجح»، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

وفي الساحل الغربي، تجددت الاشتباكات في جبهة «حيس» جراء خروقات جديدة للميليشيات انتهت بفشل جديد وخسائر بشرية في صفوفها.