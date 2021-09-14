الجروان يفوز بجائزة «القادة الأقوياء»

أبوظبي (وام)

فاز معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بجائزة «القادة الأقوياء» لعام 2021 التي تمنحها الجمعية العالمية للتميز «Global Excellence Assembly»، وذلك لجهوده في تعزيز التسامح والسلام من خلال المجلس، ليصبح بذلك أول شخصية عربية تنال هذه الجائزة الدولية.

وأشادت الجهة المانحة للجائزة في حيثياتها بجهود معاليه وسعيه لنشر السلام ومحاربة التمييز والطائفية الدينية والنزعة العرقية وتطوير قواعد القانون الدولي، وتعزيز مبادئ التسامح من أجل تحقيق السلام.

وعدت الجروان من أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم، إذ كرس حياته لتعزيز التسامح والسلام والمساهمة في مختلف المبادرات التي تدعم الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان والبلدان، وأكدت أنه يُعد من بين أبرز المؤيدين لتعزيز التسامح والسلام في المنطقة العربية والعالم، وقد أثبت ذلك خلال ترؤسه للبرلمان العربي سابقاً وحالياً عبر ترؤسه المجلس العالمي للتسامح والسلام.