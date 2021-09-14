الجيش الليبي: القضاء على عشرات المرتزقة في جنوب غربي البلاد

بنغازي (الاتحاد)

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، أمس، عن تنفيذ قوات الجيش عملية عسكرية في الجنوب الغربي من البلاد جرى خلالها القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم، كما أسفرت العملية عن مقتل أحد أفراد الجيش الليبي.

ولفت المحجوب، في بيان له، أن قوة عمليات الجنوب تمكنت من القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم، مشيراً إلى أن العملية تأتي ضمن عمل القوات المسلحة على السيطرة وتأمين الحدود وتستهدف القضاء على تواجد المرتزقة في الجنوب واستكمال تأمينه وتطهيره من الذين استغلوا الوضع الأمني للبلاد خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار تلك العمليات حتى القضاء على المرتزقة والمجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن العملية تمت من خلال وحدات عسكرية مختلفة مدعومة بالسلاح الجوي، ومؤكداً أن العمليات ستستمر حتى القضاء على المرتزقة والمجموعات الإرهابية.