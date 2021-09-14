ألمانيا تعتقل متهماً بتصدير معدات لاستخدامها في «النووي الإيراني»

برلين (رويترز)

ذكر المدعي الاتحادي الألماني، أمس، أن الشرطة ألقت القبض على ألماني من أصل إيراني يُشتبه بتصديره معدات لاستخدامها في برامج إيران النووية والصاروخية، وهو ما يعتبر انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال المدعي: إن الشرطة فتشت 11 موقعاً، من بينها شقق ومكاتب في ولايات هامبورج وشليسفيج هولشتاين ونورد راين فستفاليا ذات صلة بالمشتبه به.

ونقل المشتبه به، الذي لم يُذكر من اسمه سوى ألكسندر جيه، امتثالاً لقواعد الخصوصية، معدات قيمتها 1.1 مليون يورو لمواطن إيراني أُدرجت شركته في إيران على قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي، بوصفها واجهة لشراء معدات لبرامج إيران النووية والصاروخية.

وذكر مكتب المدعي العام أن المشتبه به تلقى طلبات في عامي 2018 و2019 لشراء معدات مختبرات، ونقل جهازي مطياف، بسعر 166 ألف يورو، لإيران في يناير 2020، ونقل جهازين آخرين بسعر 388 ألف يورو بعد ذلك بستة أشهر.

ولم يقدم المشتبه به طلباً للحصول على رخصة تصدير خاصة كان يتعين عليه استخراجها لنقل مثل هذه المعدات إلى جهة مدرجة على القائمة السوداء، التي وضعها الاتحاد الأوروبي.