تحقيقات في حسابات مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة

كابول (أ ف ب)

تحقق طالبان في حسابات مسؤولين كبار في الحكومة الأفغانية السابقة بحثاً عن احتمال وجود مكاسب غير مشروعة، حسبما ذكر مديرا مصرف أمس.

وقال مسؤول في «مصرف دا أفغانستان»، المركزي الأفغاني، فضل عدم الكشف عن هويته: إن التحقيق قد يفضي إلى تجميد أصول وحسابات مسؤولين سابقين ووزراء ونواب. وأكد مسؤول في مصرف خاص أن فريق «تدقيق» تابعاً لطالبان زار المكان للتحقق من حسابات بعض المسؤولين في الحكومة السابقة في 15 أغسطس، بعد سيطرة طالبان على كابول.

ويأتي تحقيق النظام الجديد في المكاسب غير المشروعة المحتملة، فيما تعاني البلاد من نقص في السيولة النقدية. ولتجنب انهيار النظام المصرفي، يُسمح للأفغان بسحب ما يعادل 200 دولار فقط في الأسبوع للشخص الواحد.

وغالبية احتياطات البلاد موجودة في الولايات المتحدة التي تحجبها عن طالبان، في حين جمّد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برامج إقراض البلاد.

وقال الحاكم السابق للمصرف المركزي الأفغاني أجمل أحمدي في تغريدة الأسبوع الماضي: إن الاحتياطات المجمدة تبلغ تسعة مليارات دولار.