مصر.. ما هو تقرير التنمية البشرية الذي تسلمه السيسي؟

أحمد عاطف (القاهرة)

تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، خلال احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرقي القاهرة). وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاية، فإن تقرير التنمية البشرية هو تقرير سنوي ينشر من قبل مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى السماح إلى الناس باختيار نوع الحياة الذي يختارونه، وتزويدهم بالأدوات المناسبة لتقرير ذلك حسبما تهدف التنمية البشرية في الأساس. ويسعى التقرير من حماية حقوق الإنسان إلى تعميق الديمقراطية، بالتركيز على الفقراء والمهمشين حتى يتمكنون من التأثير في العمل السياسي على المستويين المحلي والإقليمي لكي يتمكنون من الحصول على الوظائف والمدارس والمستشفيات والعدالة والأمن والخدمات السياسية الأخرى. ويتناول التقرير شرح البيانات الدقيقة والمفصلة الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية فى مصر، مما يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات، التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر. ويصدر تقرير التنمية البشرية، نتيجة جهد جماعي في مكتب تقرير التنمية البشرية، حيث يوفر أعضاء وحدة تقرير التنمية البشرية، تعليقات مفصلة على المسودات ونصائح بشأن المحتويات، كما يصلون تقرير التنمية البشرية بشبكة عالمية للأبحاث في بلدان نامية.

