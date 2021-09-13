ستة قتلى بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

جنود من بوركينا فاسو يلاحقون جماعات إرهابية

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قتل ستة من قوات الأمن في كمين استهدف دورية كانت ترافق صهاريج وقود إلى منجم ذهب في الساحل الأفريقي.

وأعلنت قوات الأمن في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، إصابة سبعة أشخاص بجروح في الكمين.

ولا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي نسبته الحكومة الإقليمية في شرق بوركينا فاسو إلى إرهابيين.

وتتعرض بوركسنا فاسو، الواقعة في غرب أفريقيا، لهجمات إرهابية منذ 2015، غالبا ما تستهدف عمال مناجم ذهب.

في نوفمبر 2019، أدى هجوم في «بونغو»، حيث يقع منجم «إنديفور»، إلى مقتل 38 شخصا على الأقل.

تعرضت قافلة صهاريج وقود، أمس الأحد، إلى «كمين» قرب الحدود مع النيجر، بحسب بيان وقعه المسؤول في المنطقة الشرقية أميدو سوريه.

وبحسب مصدر محلي، سقط قتيل سابع «مدني، يرجح أن يكون عضوا في متطوعي الدفاع عن الوطن» وهي قوة مدنية رديفة، تقاتل إلى جانب الجيش.

وقال مصدر أمني آخر إن «المهاجمين زرعوا عبوات متفجرة على الطريق قبل أن يطلقوا النار على القافلة».





المصدر: آ ف ب