وزير الإعلام اليمني: «الحوثي» مسؤول عن المعاناة الإنسانية بمناطق سيطرته

عدن (وكالات)

حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن إغلاق مطار صنعاء الدولي، وما يترتب عليه من معاناة إنسانية في مناطق سيطرتها، جراء إصرارها على استخدامه لأغراض غير مدنية، وتحويله إلى ممر لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وخبراء إيران و«حزب الله»‏.

وأوضح أن الحكومة عرضت خلال جولات التفاوض المختلفة، وقدمت للمبعوث الأممي السابق، عدداً من المبادرات لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية الداخلية والخارجية، ووفق شروط تضمن عدم استخدامه من طرف ميليشيات الحوثي لأغراض عسكرية ولوجستية، وبما ينهي المعاناة التي يتكبدها الأهالي.

وأشار الإرياني إلى رفض ميليشيات الحوثي تلك المبادرات والمقترحات وإصرارها على فتح خطوط مباشرة بين «صنعاء، طهران» والعواصم التي تسيطر عليها ميليشياتها الطائفية في المنطقة، رغم عدم وجود رحلات مباشرة بين العاصمتين قبل الانقلاب، ورهنها ذلك بإغلاق المطار أمام الرحلات المدنية، لتؤكد أن معاناة اليمنيين لا تعنيها‏.

وجدد الإرياني التأكيد على فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية وفق آلية تضمن استخدامه لأغراض مدنية، وأن يكون متاحاً لكل اليمنيين، وعدم تحوله إلى ممر لتهريب السلاح والخبراء وتصعيد وتيرة الصراع، أو بوابة لاعتقال مناهضي الانقلاب وخصوم ميليشيات الحوثي والمشروع التوسعي الإيراني في اليمن‏ والمنطقة.