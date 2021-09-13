ليبيا: أعيان «المقارحة» يطالبون بإنجاح المصالحة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أشاد عدد من وجهاء وأعيان قبيلة «المقارحة» في ليبيا بدور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومساهمته في إطلاق عدد من السجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية، مطالبين إياه بالاستمرار في هذه المبادرة لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، أمس، في طرابلس عددًا من وجهاء وأعيان قبيلة «المقارحة».

وقال المكتب الإعلامي للمنفي في بيان، إن «وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة الحاضرين للقاء أعلنوا دعمهم المجلس الرئاسي حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا». وأعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مطلع الأسبوع الجاري، إطلاق كل من الساعدي القذافي ومعاون آمر كتيبة محمد المقريف، اللواء ناجي حرير القذافي، والسكرتير الخاص للعقيد القذافي، أحمد بن رمضان.

وفي سياق آخر، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الحكومة الليبية سلامة الغويل، أمس، وصول عدد من الوزراء الليبيين إلى القاهرة أمس، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا على مستوى رئيسي وزراء البلدين، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد».

وأشار الغويل إلى أن اجتماع اللجنة العليا بين مصر وليبيا سيعقد غداً الأربعاء، وذلك لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، مشيراً إلى أنه من المقرر توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي والتشاور السياسي وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي، والتعاون المشترك في مجال التعليم التقني والفني، وغيرها من مذكرات التفاهم.