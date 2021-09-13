السودان: ضبط متفجرات ومقذوفات مضادة للطائرات

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان ضبط متفجرات ومقذوفات مضادة للطائرات بولاية البحر الأحمر شرقي السودان.

وأشارت قيادة قوات الدعم السريع إلى أن المضبوطات تشمل 69 قذيفة مضادة للدروع والطائرات ومصفحات نقل الجنود، تمّ الوصول إليها إثر معلومات استخباراتية.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت مارس الماضي، العثور على قنبلة عنقودية زنة 100 كيلوجرام بالقرب من أنبوب للنفط بمدينة «سواكن».

وتتهم الحكومة السودانية عناصر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بالوقوف خلف الانفلات الأمني التي تشهدها بعض الولايات.

بدوره، قال ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني إن الانفلات الأمني الذي تقوم به عصابات «مقصود»، وتديره لإحداث بلبلة أمنية واقتصادية.