«الأغذية العالمي» يعلق مساعدة 100 ألف شخص

جوبا (أ ف ب)

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أنه اضطر إلى وقف المساعدات الغذائية عن أكثر من 100 ألف شخص في جنوب السودان، اعتباراً من الشهر المقبل وحتى يناير بسبب نقص في التمويل.

وقال برنامج الأغذية العالمي: إن ما مجموعه 106 آلاف شخص يعيشون في العاصمة جوبا ومدينة واو، شمال غرب، وفي محافظة بور، معنيون بذلك، مؤكداً أنه بحاجة إلى 154 مليون دولار، لتفادي اقتطاعات جديدة في المساعدات.

وأعلن ماثيو هولينغوورث، رئيس برنامج الأغذية العالمي في البلاد في بيان: «الأوقات الصعبة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة، ونحن مجبرون على اتخاذ هذه القرارات المؤلمة، والاستفادة من مواردنا المحدودة لتلبية الاحتياجات الماسة لأشخاص على شفير المجاعة».

وأضاف: «إذا استمرت مستويات التمويل في الانخفاض، فقد لا يكون لدينا خيار سوى إجراء مزيد من الاقتطاعات، في حين أن احتياجات الفئات المحرومة لا تزال تتجاوز الموارد المتاحة».

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان وكالة الأمم المتحدة الإنسانية عن تضرر 380 ألف شخص من جراء الفيضانات العنيفة التي ضربت الأراضي الزراعية، وغمرت المنازل، وساهمت في نزوح الأسر في هذا البلد الذي يعابر من بين الأفقر في العالم.