السيسي يبحث مع بينيت العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية

السيسي يستقبل بينيت

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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية.

وعقب اللقاء، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، على صفحته على موقع «فيسبوك»، أن المحادثات تناولت «تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية».

وأكد السيسي، وفق المتحدث باسمه «دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استناداً إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية».

وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة «دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة».

جرى اللقاء في شرم الشيخ على البحر الأحمر، وهو أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ عشر سنوات.أدت القاهرة دوراً حيوياً في مايو الماضي عندما نجحت في التوسط لوقف إطلاق النار في المواجهات التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

حضر اللقاء وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصريين سامح شكري وعباس كامل. كذلك شارك فيه من الجانب الإسرائيلي آيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والفريق أول آلي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشارين.

المصدر: آ ف ب