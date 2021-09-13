نفت حركة طالبان، اليوم الاثنين، شائعات تحدثت عن وفاة أحد قادتها الرئيسيين المُلا عبدالغني برادر الذي عينته نائباً لرئيس الوزراء. وكتب الناطق باسم «طالبان» محمد نعيم، في تغريدة على «تويتر»، أن الشائعات التي تفيد بوفاته هي دعاية العدو، وقال إن شيئاً لم يحدث لبرادر. وجاء، في رسالة صوتية نسبت إلى برادر، «أنا خارج كابول في رحلة هذه الأيام وأنا بخير الحمد لله». وفي الحكومة، التي أعلنتها «طالبان» قبل نحو أسبوع، عين برادر، الذي شغل منصب رئيس مفاوضات الحركة مع الولايات المتحدة، النائب الأول للقائم بأعمال رئيس الوزراء الجديد الملا محمد حسن أخوند. كانت وسائل إعلام قد تكهنت، أمس الأحد، أن برادر قتل في نزاع داخلي. انتشرت المعلومات بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الحركة قد أبقت على وفاة مؤسسها وزعيمها الملا عمر سراً لعدة سنوات، بعدما توفي في 2013.