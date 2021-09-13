انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اللقاء الذي يجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراءالإسرائيلي نفتالي بينيت. وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال، في بيان في وقت سابق اليوم، إن من المنتظر أن يتناول اللقاء «التباحث حول عددٍ من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية». وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن آخر لقاء علني كان عقد بين الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في شرم الشيخ عام 2010.