هبوط أول طائرة تجارية في مطار كابول بعد سيطرة طالبان

حطّت طائرة باكستانية في مطار كابول الاثنين في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المطار.وقال مراسل آخر للوكالة على متن الطائرة التي انطلقت صباحاً من إسلام آباد: «هناك نحو عشرة ركاب فقط على متن الطائرة، أفراد الطاقم هنا أكبر عدداً من المسافرين».

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية أعلن في نهاية الأسبوع أن الشركة حريصة على استئناف الرحلات التجارية المنتظمة، لكن من السابق لأوانه تحديد عدد الرحلات الجوية بين العاصمتين في الفترة المقبلة.

وتعرّض مطار كابول لأضرار جسيمة خلال عملية إجلاء أكثر من 120 ألف شخص والتي انتهت بانسحاب القوات الأميركية في 30 أغسطس. وتسعى طالبان جاهدة لإعادة تشغيله بمساعدة فنية من عدة دول.

وقامت الخطوط الجوية القطرية بتسيير عدة رحلات جوية من كابول الأسبوع الماضي، نقلت معظمها أجانب وأفغاناً لم يتمكنوا من المغادرة قبل الانسحاب الأميركي.

كما استأنفت شركة طيران أفغانية خدماتها المحلية في 3 سبتمبر.