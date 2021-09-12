قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا، إن بلاده ستخفف القيود المفروضة لمحاربة مرض «كوفيد - 19» اعتباراً من غدٍ الاثنين بعد تراجع الإصابات. وأضاف الرئيس، في خطاب أذاعه التلفزيون، أن السلطات ستقلل ساعات حظر التجول على مستوى البلاد، مما يزيد من تخفيف القيود التي فرضتها في يونيو لمكافحة الموجة الثالثة من الإصابات الناجمة عن تفشي السلالة «دلتا». وقال رامابوسا «في حين أن الموجة الثالثة لم تنتهِ بعد، فقد شهدنا انخفاضاً مستمراً في الإصابات في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية». وسجلت السلطات 3961 إصابة جديدة الأحد، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 26500 إصابة يومياً في أوائل يوليو. سيبدأ حظر التجول من 11 مساء، أي بعد ساعة من الموعد المقرر حالياً، في حين سيبقى موعد انتهائه عند الرابعة صباحاً. ودعا رامابوسا الناس إلى الإقبال على التطعيم قائلاً، إن هناك جرعات كافية للجميع لكن لم يحصل على الجرعات كاملة سوى سبعة ملايين فقط من بين أكثر من 60 مليون نسمة.