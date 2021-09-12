بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان

شانكسفيل (وكالات)



دافع الرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش المراسم التي أُقيمت في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، قائلاً: إن الولايات المتحدة لا يمكنها «غزو» كل بلد توجد فيه «القاعدة».

وقال لصحافيين في شانكسفيل في بنسلفانيا، حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها إرهابيون تنظيم «القاعدة» قبل 20 عاماً: «هل يمكن أن تعود القاعدة؟ نعم، لكنّني سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن أخرى».

وأضاف بايدن: «ما هي الاستراتيجية؟ يجب أن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك قواتنا هناك؟ فلنكُن جادين!».

وكرر الرئيس الأميركي، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في 31 أغسطس، أن محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ.

ويعتبر بايدن أن الأميركيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة بن لادن مؤسس القاعدة، وتحييد الشبكة الإرهابية في قاعدتها الأفغانية.

وبدأ التدخل الأميركي في أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأدى في النهاية إلى إدخال الولايات المتحدة في أطول حرب في تاريخها.

وانتقد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بشدة خليفته الديموقراطي أمس، خارقاً بذلك جوّ الوحدة الوطنية الذي ساد فعاليات الذكرى العشرين للهجمات.

وندد ترامب «بالانسحاب الرهيب» من أفغانستان.

ويمر بايدن بمرحلة سياسية صعبة منذ سيطرة «طالبان» على السلطة في كابول في 15 أغسطس، والإجلاء السريع لأكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان، في عملية عسكرية نظمها الجيش الأميركي. لكنّ الرئيس الديموقراطي، البالغ 77 عاماً قال: إنه لا يشعر بالقلق من تراجع شعبيته.