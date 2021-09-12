إيران و«الطاقة الذرية» تتفقان على صيانة معدات المراقبة

طهران (وكالات)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي لطهران.

والتقى غروسي، الذي قدم إلى العاصمة الإيرانية سعياً لخفض التوتر بين الغربيين وإيران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي.

وأعلن المسؤولان، في بيان مشترك، أنه تم «السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين، وتحفظ في إيران».

غير أن إيران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

وبذلك تمكن غروسي، خلال زيارته الثانية إلى إيران العام الجاري، من ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني، وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات، في حال استنفاد سعة تسجيل الكاميرات.

وذكر البيان أن غروسي سيعود إلى طهران «في المستقبل القريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع».

وقام غروسي بزيارته، قبل اجتماع يعقده مجلس حكام الوكالة اعتباراً من اليوم. وتندرج مسألة كاميرات المراقبة ضمن إطار المفاوضات الجارية، سعياً لإنقاذ الاتفاق المبرم في فيينا والذي بات مهدداً بالانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه عام 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.