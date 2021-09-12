رئيسة بلدية باريس تعلن ترشحها لرئاسة فرنسا

آن إيدالغو تعلن ترشحها لرئاسة فرنسا

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أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية باريس الاشتراكية آن إيدالغو، اليوم الأحد، ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل ومايو من العام المقبل.

وتطلق إيدالغو (52 عاماً) حملتها وسط مشهد سياسي مكتظ بمرشحين يراوحون بين أقصى اليسار والاشتراكيين مروراً بالمدافعين عن البيئة.

وأكدت عمدة العاصمة الفرنسية ترشيحها في كلمة ألقتها في مدينة روان (غرب).

وقبل سبعة أشهر من الدورة الأولى، بددت إيدالغو التكهنات معلنة أنها «مرشحة لتوفير مستقبل لأطفالنا، كل أطفالنا».

وشددت على «خبرتها» كرئيسة بلدية العاصمة باريس وعلى سياستها في مكافحة التلوث الناتج من السيارات، مسلطة الضوء على البعد البيئي لحملتها.

وأعلنت «علينا أن ننجز التحول البيئي»، واعدة بـ«خطة لخمس سنوات لإزالة الكربون من اقتصادنا»، وببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتوسيع اللامركزية ومواضيع أخرى.

ولم تكشف إيدالغو تفاصيل برنامجها الدولي، مكتفية بالقول إنها تريد «فرنسا أقوى، فرنسا أكثر ثقة بإمكانها إيصال صوتها الفريد مجددا في أوروبا والعالم».

وقالت إيدالغو إنها تريد «وضع حد للازدراء»، مشددة على أهمية «الاحترام».

وتطرقت لموضوع النساء، فأكدت أن انتخابات 2022 ستشكل «لقاء أول امرأة رئيسة للجمهورية مع الفرنسيات» واعدة بأن النساء سيحصلن «أخيراً على المساواة التامة والكاملة في الأجور كما في المسار المهني».

وتبقى حظوظ إيدالغو، التي تترشح للرئاسة للمرة الأولى، في الفوز محدودة، بحسب استطلاعات الرأي.

المصدر: آ ف ب