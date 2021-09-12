الجامعة العربية تعلن دعمها للإمارات في استضافة مؤتمر الدول الأطراف بشأن تغير المناخ

أحمد شعبان (القاهرة)



أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة العربية الكامل لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) المقرر عقدها في عام 2023.

وقال أبو الغيط في بيان للجامعة العربية، اليوم الأحد، إنه على ثقة تامة في قدرة الإمارات على استضافة هذا الحدث المناخي العالمي المهم، وبأنها ستسخر كافة إمكاناتها لتوفير الظروف الكفيلة بإنجاحه، مشيداً بالجهود الإماراتية المقدرة للحد من آثار تغيرات المناخ، منوهاً بدورها بصفتها الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا».

كما رحّب الأمين العام باستضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ (COP27) نهاية عام 2022، داعياً كافة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في هذه القمة، معرباً عن إيمانه بقدرة مصر وحنكتها الدبلوماسية لإنجاح أعمالها.

وأشار أبو الغيط إلى أن توالي استضافة دولتين عربيتين لدورتي 2022 و2023 نابع من إدراك عربي عميق للأهمية التي يمثلها العمل المناخي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، مشيراً إلى أهمية القمتين حيث ستشهدان وضع قواعد تقييم مستوى التزام الدول بتنفيذ أجندة اتفاق باريس، مضيفاً: إنهما ستشكلان فرصة سانحة لتسليط الضوء على قضايا المنطقة العربية بوصفها من أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير المناخي.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قد أصدر في دورته الأخيرة (108) على المستوى الوزاري قراره رقم 2310 المتضمن دعم طلب الاستضافة الإماراتي والترحيب باختيار مصر لعقد قمة المناخ لعام 2022.