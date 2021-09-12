الجيش اللبناني يوقف قيادياً من تنظيم فتح الشام

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، توقيف أحد قادة تنظيم فتح الشام الإرهابي في بلدة مجدل عنجر في البقاع.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام:«إن دورية من مديرية المخابرات أوقفت أمس السبت في بلدة مجدل عنجر - البقاع الغربي، سورياً ملقباً بـ (أبو عناد)، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام الإرهابي (جبهة النصرة سابقاً)».

وأضافت أن الموقوف «شارك في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن ثم إطلاقهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي التنظيم المذكور»، مشيرة إلى أنه شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ الثاني من أغسطس 2014.

ولفتت إلى أنه تم ضبط داخل منزله كتب دينية عائدة للتنظيم المذكور ومنظار وأربعة هواتف خلوية وثلاث كاميرات وبدلة عسكرية.