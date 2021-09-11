إسرائيل تضبط اثنين آخرين من الفلسطينيين الستة الفارين

الناصرة (رويترز)

أعلنت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية أن الشرطة ألقت القبض على فلسطينيين اثنين آخرين، أمس، كانا ضمن ستة فروا قبل أيام من سجن إسرائيلي شديد الحراسة الأسبوع الماضي.

وعثر على الرجلين مختبئين في ساحة لانتظار الشاحنات بقرية عربية شرقي مدينة الناصرة، حيث ألقي القبض على اثنين آخرين قبلها بساعات.

وأثارت قصة هروبهم المثيرة عن طريق الحفر في زنزانتهم حالة من السعادة بين الفلسطينيين.

وأظهرت لقطات وزعتها الشرطة الإسرائيلية أفراداً من الشرطة يقودون الرجلين، معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، إلى سيارة للشرطة، فيما تتواصل مطاردة اثنين آخرين لا يزالان طليقين.

وقال محمد العارضة، شقيق محمود العارضة، الذي فر واعتُقل أمس الأول: إنه يبدو أنه على الرغم من التخطيط الفعلي للهروب من السجن، فإن المراحل التالية لم يتم الإعداد لها.

وقال: «لا يوجد حاضنة من الداخل وتنسيق من الخارج».

وقالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية: إن قروياً اشتبه بهما، وأبلغ الشرطة عندما اقترب منه رجلان يبدو عليهما الإرهاق الشديد، طالبين طعاماً ووسيلة للركوب، وهو ما دفع عسكريين إلى قطع طرق الهروب عليهما.

وأحد المضبوطين، صباح أمس، هو زكريا زبيدي، القائد السابق بكتائب «شهداء الأقصى»، التابعة لحركة «فتح» بمدينة جنين في الضفة الغربية، الذي حصل على عفو إسرائيلي في السابق.

وأعادت إسرائيل احتجاز زبيدي، الذي كان قائداً خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في عام 2019 بعد مزاعم بتورطه في هجمات جديدة.

والخمسة الباقون أعضاء في حركة «الجهاد».

وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بإجراء تحقيق شامل في الثغرات الأمنية التي سمحت لهم بالفرار.