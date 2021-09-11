نيويورك تحيي ذكرى 11 سبتمبر بلا تهديدات

نيويورك (وكالات)

أفاد مسؤولون في ولاية نيويورك، أمس، بأنه لم يكن هناك أي تهديد إرهابي «محدد وموثوق» ضد مدينة نيويورك، أثناء إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

وأوضح وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، تلك الرسالة مع حاكمة الولاية كاثي هوشول، وعمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، خارج مقر إدارة شرطة المدينة، على بعد بنايات قليلة من مكان وقوع الهجمات على مركز التجارة العالمي.

وقال مايوركاس: «لا يوجد تهديد محدد وموثوق للأمن الداخلي صادر عن أي منظمة إرهابية أو أي إرهابي، ونحن نعمل معاً لضمان مراقبتنا لتدفق المعلومات بعناية كبيرة، ليس على المستوى الداخلي فحسب، ولكن حول العالم».

ونشرت شرطة نيويورك وإدارة شرطة هيئة الميناء، ضباط مسلحين ببنادق هجومية وكلاب كشف المتفجرات ورجال شرطة بملابس مدنية، ليس فقط في وسط المدينة، حيث أُقيم العديد من الفعاليات، أمس، ولكن في جميع أنحاء المدينة.

وقالت هوشول: «سترون مزيداً من الناس، وأفراد تبدو عليهم ملامح شبه عسكرية، لكن الفكرة هي تحذير أي شخص من أنك إذا عبثت مع نيويورك، ستكون هناك عواقب».