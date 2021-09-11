موسكو تدعو لإحياء التعاون مع واشنطن ضد الإرهاب

موسكو (أ ف ب)



أعربت روسيا، أمس، عن استعدادها لاستئناف التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، بينما أحيت واشنطن الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، في بيان: إن بلاده تشاطر الولايات المتحدة حزنها، مقترحاً إحياء التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، رغم المشاكل التي تعتري علاقاتهما الثنائية.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار الثنائي حول مكافحة الإرهاب، والذي جرى برعاية وزيري الخارجية عامي 2018 و2019.

وأكد أنتونوف، في البيان الذي نشر على صفحة فيسبوك خاصة بالسفارة الروسية، أن «الجانب الروسي مستعد لإحياء الصيغة المذكورة، هذه هي أولويتنا الطبيعية».

ودعا أنتونوف إلى وضع «جميع التناقضات والخلافات جانباً، وأن نتعاون لصالح الأمن والازدهار، ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة، ولكن للبشرية جمعاء».

وقال: إن روسيا ممتنة للولايات المتحدة لمشاركتها المعلومات، التي ساعدت في منع الهجمات في سانت بطرسبورغ عامي 2017 و2019.