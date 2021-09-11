المبعوث الأميركي يشكر «طالبان» لسماحها بمغادرة 250 أجنبياً

إسلام آباد (وكالات)

وصف المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، مغادرة 250 من المواطنين الأجانب أفغانستان في عملية سمحت بها حركة «طالبان»، بأنها أمر «إيجابي».

وحظيت رحلات المغادرة من أفغانستان بتغطية إعلامية مكثفة.

وقال خليل زاد، في سلسلة من التغريدات: على مدار الأيام الثلاثة الماضية، غادر 250 مواطناً أجنبياً، بينهم عشرات من المواطنين الأميركيين ومقيمون دائمون، العاصمة الأفغانية كابول، مرحباً بالتعاون مع «طالبان»، فيما وصفه بأنه «مسعى مهم».

وأوضح المبعوث الأميركي أن واشنطن ستواصل العمل مع «طالبان»، وآخرين، لضمان سلامة خروج مواطنيها والأجانب الآخرين، وأيضاً المواطنين الأفغان الذين يسعون إلى الرحيل عن بلادهم.

وتم إجلاء حوالي 120 ألف شخص من أفغانستان على متن طائرات عسكرية، قبل خروج الجزء الأخير من القوات الأميركية من البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تبحث الدول الغربية عن سبل لإجلاء مزيد من المواطنين، والأفغان الآخرين.