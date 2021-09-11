قبل أيام قليلة من المحادثات بينالحكومة المركزية الإسبانية في مدريد والحكومة الإقليمية في كتالونيا، تظاهر مئات الآلاف في برشلونة، اليوم السبت للمطالبة باستقلال الإقليم عن إسبانيا. ووفقا لحركة المواطنين الانفصاليين في الجمعية الوطنية الكتالونية التي تدعو عادة إلى مظاهرة عبر برشلونة كل عام بمناسبة يوم الاحتفال الكتالوني الوطني (ديادا)، فقد شارك حوالي 400 ألف شخص في المظاهرة اليوم السبت. ويعتبر هذا العدد أقل بكثير مما كان عليه في السنوات التي سبقت جائحة كورونا حيث كان يشارك أحياناً أكثر من مليون شخص. ولم يصدر، حتى الآن، تقدير من جهات مستقلة لعدد المشاركين. وجدد المتحدثون باسم الانفصاليين اليوم السبت التأكيد على مطالبهم بتقرير المصير، معربين عن رغبتهم في الاستقلال والانفصال عن إسبانيا. أما الحكومة المركزية، فتريد على الأكثر منح مزيد من الحكم الذاتي. ومن غير المرجح أن يوافق رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز على إجراء استفتاء على الاستقلال في الإقليم. ولا يسمح الدستور الإسباني بمثل هذا الاستفتاء. ويعيش شعب كتالونيا انقساماً داخلياً، ووفقاً للاستطلاعات يريد حوالي نصف السكان الاستقلال بينما لا يريده النصف الآخر. من جانبها، دعت إليسيندا بالوزي رئيسة حركة الانفصاليين جميع أتباع الحركة للتوحد في يوم ديادا (اليوم الوطني لكتالونيا). إلا أن الانفصاليين منقسمون حول الطريق الموصل إلى الاستقلال. فالبعض يريد إقناع الحكومة المركزية بالموافقة على إجراء استفتاء على الاستقلال. في المقابل، يعتبر آخرون هذا الأمر ميؤوساً منه ويريدون فصل المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد عن إسبانيا حتى برغم معارضة مدريد. يخلد يوم "الديادا" في إقليم كتالونيا في 11 سبتمبر من كل عام.