ردود فعل دولية في الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر

هجمات 11 سبتمبر

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أحيت الولايات المتحدة، اليوم السبت، الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

في ما يأتي أبرز ردود الفعل الدولية في هذه ذكرى أكثر الاعتداءات الإرهابية دموية في التاريخ:

- كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر "لن ننسى أبدا. سنقاتل دائما من أجل الحرية".

- استعادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "المشاهد المرعبة للهجوم على الولايات المتحدة الأميركية" قبل عشرين عاما، وقالت "كنا نعلم آنذاك أن علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الخطر الإرهابي مع حلف شمال الأطلسي (...) لكننا لم نحقق كل أهدافنا. لذا، من المهم (...) الحفاظ على ما تم إنجازه (في أفغانستان) مثل التعليم للفتيات".

- في بروكسل، استذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ضحايا الهجمات الإرهابية، وقالت عبر تويتر "في 11 سبتمبر، نتذكر من فقدوا حياتهم ونكرم من خاطروا بكل شيء لمساعدتهم. حتى في أحلك الأوقات وأكثرها صعوبة، يمكن أن يبرز أفضل ما في الطبيعة البشرية. يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة للدفاع عن الحرية والتعاون ضد الكراهية".

- في بريطانيا، قالت الملكة إليزابيث الثانية، في رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، إنها تصلي من أجل ضحايا الهجمات، وأشادت بمن اضطلعوا بـ"إعادة البناء".

وأضافت الملكة "أفكاري وصلواتي أنا وعائلتي وبلدي بأكمله مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة، وكذلك مع أول المستجيبين والمنقذين".

- في إيطاليا، أعرب الرئيس سيرجيو ماتاريلا عن تضامن بلاده مع الولايات المتحدة وحلفائها "لمواجهة أي تهديد إرهابي".

- في سويسرا، شدد الرئيس غاي بارملين في تغريدة على "الرفض غير المشروط للإرهاب".

وقال إن هذه الهجمات "غيرت السياسة في جميع أنحاء العالم وكان لها أيضا تأثير على حياتنا في سويسرا. وتأكيدا للرفض غير المشروط للإرهاب في كل مكان وزمان، أعرب عن تضامني مع جميع ضحاياه".

- في ذكرى الاعتداءات، أبدت روسيا استعدادها لإحياء تعاونها مع الولايات المتحدة بهدف مكافحة الإرهاب. وقال السفير الروسي في واشنطن أناتولي انتونوف "علينا أن نضع جانبا كل التناقضات والخلافات والتعاون لصالح الأمن والازدهار، ليس فقط في روسيا والولايات المتحدة، بل في العالم أجمع".

- في البرازيل، ذكّرت الحكومة "بتضامنها مع عائلات ضحايا (11 سبتمبر) ومع الولايات المتحدة وحكومتها".

- في فنزويلا، كتب الرئيس نيكولاس مادورو على تويتر أن "الشعب الفنزويلي برمته يدين بوضوح كل أشكال العدوان والعنف التي تؤثر في حياة الشعوب وسلامها".

- في أستراليا، استذكر رئيس الوزراء سكوت موريسون "2977 شخصا فقدوا حياتهم في ذلك اليوم".

وقال في رسالة قدم فيها "تعازيه الصادقة" إلى "كل الشعب الأميركي"، إن "الحادي عشر من سبتمبر يذكرنا بأنه لا يمكننا أبدا أن نعتبر سلامنا وحريتنا وأسلوب حياتنا أمورا مفروغا منها".

المصدر: آ ف ب