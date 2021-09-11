دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إلى اختيار سلكات قادرة على تحقيق الإصلاحات عبر الانتخابات المقبلة. وقال صالح، في كلمة في بغداد: «إننا نريد من الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن تكون بوابة لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية تعمل على تحقيق الإصلاح لتجاوز المشاكل في العملية السياسية ومحاربة الفساد». وأضاف أن «الانتخابات المقبلة تستطيع تحقيق الإصلاح، ولا يمكن إجراء الانتخابات دون تهيئة بيئة تمكن للناخبين حريتهم من خلال أجواء انتخابية آمنة لأن منظومة الحكم بحاجة إلى إصلاح بنيوي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال صناديق الاقتراع». ودعا الرئيس العراقي إلى «إتاحة المجال أمام العراقيين للتعبير عن صوتهم دون انتقاص، والتأكيد على سيادة العراق، وسيادة القانون في البلاد، من خلال دولة قوية قادرة على تلبية الحقوق وتجاوز المصالح الضيقة وتجاوز الخلافات». فيما جدد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الدعوة للعراقيين بالمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة. وقال الكاظمي، في كلمته «نحن مقبلون على انتخابات مصيرية في العراق». وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت في العراق، إن السلطات العراقية اتخذت خطوات مهمة لتأمين الانتخابات المقبلة من خلال الإبلاغ عن كل أشكال العنف ضد المرشحين والمرشحات للانتخابات المقبلة. وطالبت بلاسخارت بـ«إزالة كل الحواجز بهدف تحقيق مشاركة واسعة للمرأة العراقية من خلال ترشيح عدد من الوزيرات في الحكومة الجديدة وفسح المجال أمام الجميع للمشاركة في الانتخابات المقبلة».