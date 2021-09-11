أربعة قتلى بهجوم إرهابي في شمال العراق

مركبات للجيش العراقي

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قتل أربعة أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن، اليوم السبت، في هجوم نفذه مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي في قرية قرب مدينة الموصل، على ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وذكر المصدر الأمني، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن الهجوم الليلي جرى في قرية نائية قرب قضاء "مخمور" جنوب الموصل على بعد 300 كلم شمال العاصمة بغداد.

وقال صالح الجبوري، مدير ناحية القيارة القريبة من موقع الهجوم إن "عناصر من بقايا تنظيم داعش هاجموا حاجزاً أمنياً"، مشيراً إلى "مقتل أربعة بينهم ضابط ومختار القرية".

من جهته، قال المصدر الأمني إن "الهجوم، الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة وقذائف هاون، أسفر كذلك عن إصابة سبعة أشخاص".

ووقع الهجوم بعد خمسة أيام من هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك نفذه تنظيم داعش المتشدد وأسفر عن مقتل 13 عنصرا في الشرطة الاتحادية.

وإثر الهجوم الأخير في جنوب كركوك، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب بدعم من جهاز المخابرات وإسناد التحالف الدولي عملية عسكرية لملاحقة المهاجمين.

وشن طيران التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، ثلاث ضربات استهدفت مغارات ومضافات لعناصر التنظيم في مناطق كتكة وكلوزي وسربير شمال غرب كركوك، أسفرت عن مقتل ثمانية من مقاتلي التنظيم، بحسب مصدر أمني رفيع.

وأعلن العراق، أواخر العام 2017، انتصاره على تنظيم داعش المتطرف.

وتراجعت مذّاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يقوم التنظيم بين وقت وآخر باستهداف مواقع عسكرية ومدنيين ونفّذ الشهر الماضي هجوماً أودى بثلاثين مدنياً في العاصمة بغداد.

المصدر: آ ف ب