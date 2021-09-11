أقدم رجل تونسي على إضرام النار في جسده في الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، اليوم السبت.
وقال شهود عيان إن الرجل أقدم على إشعال النيران في جسده وسط الشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية، وعلى مقربة من دورية أمنية كانت ترابط على بعد أمتار.
وتناقل شهود صور الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وقد نالت النيران من جسده، بينما أحاطت به قوات الأمن في محاولة لنجدته.
ونقل الضحية، الذي ظل واقفاً أمام صدمة الجميع، إلى المستشفى فيما لم تتضح على الفور أسباب إقدامه على إضرام النيران في جسده.
وفجر الشاب التونسي محمد البوعزيزي الاحتجاجات في تونس عام 2010 عندما انتحر حرقاً أمام مقر الولاية في سيدي بوزيد، ليشعل مظاهرات سرعان ما عمت أنحاء البلاد وأطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاماً من الحكم.