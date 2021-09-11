الفلبين تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا على الإطلاق

نقل مريض مصاب بكورونا في الفلبين

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السلطات الصحية في الفلبين، اليوم السبت، أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقد أحصت البلاد، اليوم السبت، 26 ألفاً و303 حالات إصابة جديدة بالفيروس على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن هذا العدد رفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 2,2 مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 34 ألفاً و978 حالة، بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة.

وحذرت الوزارة من أن حالات الإصابة ستواصل الارتفاع، بسبب سلالة «دلتا» شديدة العدوى المتحورة لفيروس كورونا.

من جهة أخرى، طعمت البلاد أكثر من 15 مليون فلبيني، أي أكثر من 13% من إجمالي السكان، بشكل كامل، حتى الآن.

وتسعى الحكومة لتطعيم 70% من السكان، بحلول نهاية العام، و90% بحلول عام 2022.

المصدر: د ب أ