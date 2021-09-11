قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي ذي التأثير القوي إنه يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي. وقالت صحيفة «الشعب نيوز» الناطقة باسم اتحاد الشغل: «دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي برلماناً جديداً على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي». وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد قال، في مقابلة مع رويترز، إن من الضروري تعليق الدستور وإن هناك توجهاً لتعديل النظام السياسي، بعد أكثر من شهر من التدابير التي اتخذها الرئيس سعيد. على إثر تصريحات الحجام، عرض الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، أمس الجمعة، التعاون مع الرئيس سعيد لتسهيل حل البرلمان دستورياً. وقال الحزب، الذي يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، إنه مستعد للتعاون مع الرئيس لمنح إمضاءات نوابه من أجل تسهيل أي آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في الآجال القانونية