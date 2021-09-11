الأمطار الغزيرة تؤجل الرحلات الجوية في نيودلهي

أدت الأمطار الغزيرة إلى تأخير الرحلات الجوية وتعطيل حركة المرور في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم السبت.وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن دلهي شهدت أغزر أمطار منذ 46 عاما بلغ منسوبها مترا في موسم الرياح الموسمية الذي يستمر حتى نهاية الشهر.

وأصدرت شركات الطيران الهندية إرشادات للمسافرين طلبت منهم فيها مراجعة وضع رحلاتهم.

وبث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لشوارع والمطار بعد أن غمرتها المياه بالإضافة إلى حافلات تقطعت بها السبل. وقالت إدارة الأرصاد إن الأمطار تسببت في اضطراب كبير في حركة المرور وفيضانات شديدة في المناطق المنخفضة من المدينة واقترحت أن يلزم الناس بيوتهم.