واشنطن تعلق جميع الرحلات الجوية مع أفغانستان

أوقفت الإدارة الأميركية مؤقتاً رحلات الإجلاء من أفغانستان إلى الأراضي الأميركية، حيث يحتاج العديد من الأفغان المتعاونين معها إلى الحماية، وذلك بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بمرض الحصبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة: "إن هناك أربع حالات إصابة بالحصبة" بين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

وأضافت ساكي أن هؤلاء المصابين بالحصبة وضعوا في الحجر الصحي.

وأوصت الهيئة الصحية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتعليق هذه الرحلات الجوية في الوقت الراهن.

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا من بين مواقع أخرى كواحدة من عدة محاور لمهمة الإجلاء من أفغانستان.

ومن هناك يتم تنظيم الرحلات التي يقوم بها العديد من الأشخاص الذين نقلهم الجيش الأميركي جواً إثر وصول حركة طالبان إلى السلطة.

ولم تقدم ساكي أية معلومات إضافية حول المدة التي سيستغرقها التوقف المؤقت.

وقالت ساكي إن التطعيم ضد الحصبة شرط أساسي لدخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.

وأضافت ساكي أنه يتم حاليا دراسة ما إذا كان ممكنا أيضا إعطاء التطعيمات ضد الحصبة في القواعد الأميركية خارج أراضي الولايات المتحدة حيث يقيم الأفغان مؤقتاً.

