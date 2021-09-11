مصر تسجل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الجمعة عن تسجيل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 11 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 292018، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 16847 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 532 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 245325 .