مقتل 8 أشخاص إثر انفجار إسطوانة غاز شمال شرق الصين

انفجرت إسطوانة كانت تسرب الغاز شمال شرق الصين في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت شبكة "سي جي تي ان" الرسمية إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا عندما انفجرت الإسطوانة في مدينة داليان الساحلية في إقليم لياونينج، مضيفة أنه يعتقد أن كل المصابين في حالة مستقرة.

وقالت الشبكة إنه تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار الساعة 0230 صباحا (1830 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) كما بدأ التحقيق في سبب وقوع الانفجار.