دعوات للعمل على إخراج لبنان من أزماته

عواصم (الاتحاد، وكالات)

توالت ردود الأفعال العربية والدولية المرحبة بخطوة تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، وسط دعوات للعمل على إخراج البلاد من أزماتها

ورحبت مصر أمس، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، واصفة إياها بأنها خطوة مهمة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان.

وثمن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان هذه «الخطوة المهمة» على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة.

وأكد المتحدث ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقاً لصلاحياتها الدستورية.

وأضاف أن مصر ستحرص في الفترة القادمة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني في بناء مستقبل أفضل متمنياً التوفيق للحكومة الجديدة في مهمتها.

بدوره، أكد الأردن أهمية هذه الخطوة نحو تمكين لبنان من التصدي للتحديات وتحقيق الاستقرار والازدهار.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول في تصريح صحفي على استمرار بلاده بتقديم أشكال الدعم كافة للبنان بما يعكس عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين.

وأعرب أبو الفول عن «التمنيات بأن تتكلل خطوات الحكومة اللبنانية الجديدة بالنجاح والتوفيق لما فيه خير الجمهورية اللبنانية وشعبها».

أما على مستوى المواقف الخارجية، فقد رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، بتشكيل حكومة في لبنان، واصفاً الأمر بأنّه «خطوة لا غنى عنها من أجل إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي يجد نفسه فيها». وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أن «ماكرون يرحب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، إنها خطوة لا غنى عنها من أجل اتّخاذ تدابير طارئة ينتظرها اللبنانيون لإخراج بلدهم من الأزمة العميقة التي يجد نفسه فيها». وأشار ماكرون إلى «ضرورة امتثال السياسيين للالتزامات التي قطعوها من أجل السماح بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمستقبل لبنان وتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدة الأساسية له».

وتمنى ماكرون، لميقاتي النجاح، وأكد أنه مستمر في الوقوف إلى جانب كل اللبنانيين وأنه سيواصل العمل من أجل السلام والازدهار والاستقرار في لبنان.

كما رحبت روسيا بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مشددة على أهمية هذه الخطوة لتجاوز المشاكل التي يواجهها لبنان.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أن «موسكو ترحب بهذه الخطوة المهمة في سبيل استقرار الوضع السياسي داخل لبنان وتهيئة الظروف اللازمة لإخراج هذا البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الطويلة»، مشيرة إلى أن استئناف مؤسسات السلطة التنفيذية عملها بشكل فعال يعد من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

وتابعت: «نؤكد موقف روسيا الثابت والمبدئي الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وضرورة حل كافة المسائل المطروحة على الأجندة الوطنية في هذا البلد الصديق لروسيا من قبل اللبنانيين أنفسهم دون أي تدخل خارجي».

وفي السياق، رحّب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر بوريل أن «تشكيل الحكومة هو مفتاح معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية، وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، والتحضير للانتخابات في عام 2022».