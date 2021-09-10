بريطانيا: تحذير من خطر إرهابي «فعلي ودائم»

لندن (أ ف ب)

أعلن المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5» كين ماكالوم، أمس، أن الخطر الإرهابي يبقى «فعلياً ودائماً» في المملكة المتحدة، محذراً من أن سيطرة حركة «طالبان» مجدداً على أفغانستان قد تكون «شجعت» المتطرفين في بريطانيا. وقال ماكالوم لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: إن جهازه تمكن بالتعاون من الشرطة خلال السنوات السبع الأخيرة من «إحباط 31 مخططاً في مراحل متقدمة لتنفيذ اعتداءات في بريطانيا»، موضحاً أن هذا العدد يضم بشكل أساسي مخططات هجمات إرهابية، وكذلك عدداً متزايداً من مخططات الهجمات من قبل إرهابيين من اليمين المتطرف. وأشار إلى إحباط ستة مخططات لتنفيذ اعتداءات في السنتين الماضيتين في ظل القيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كوفيد- 19.