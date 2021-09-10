تعرف على أعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة

نجيب ميقاتي يوقع على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية

ع + ع -

تضمّ حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي 23 وزيراً لم يخوضوا بمعظمهم غمار السياسة من قبل، لكن عدداً منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وإعلامية.

ورغم أن معظمهم لا ينتمون إلى أي تيار سياسي علانية، لكن أحزاباً وقادة سياسيين بارزين قاموا بتسميتهم لعضوية الحكومة.

- وزير الصحة فراس أبيض، هو جراح جهاز هضمي في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت منذ عام 2010. يتولى رئاسة مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المرفق الحكومي الذي قاد جهود التصدي لوباء كوفيد-19.

وازدادت شعبية أبيض منذ تفشي الوباء في لبنان وباتت تغريداته عن تقييم الوضع الوبائي والجهود الرسمية لاحتواء الفيروس ونصائحه مرجعاً يستند متابعوه ووسائل الإعلام إليها.

خريج كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت وحائز على ماجستير في إدارة الأعمال.

- ناصر ياسين وزير البيئة، أستاذ جامعي وناشط سياسي، تولى إدارة مركز عصام فارس للسياسة العامة والعلاقات الدولية بعدما كان لسنوات مدير الأبحاث فيه. وقاد خلال العام الحالي مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، والذي يتولى توثيق تداعيات الانهيار الاقتصادي على حياة اللبنانيين اليومية.

حائز على شهادة ماجستير في علوم السكان من الجامعة اللبنانية الأميركية ودكتوراه في علوم التخطيط من جامعة لندن كولدج.

- وزيرة الدولة للتنمية الإدارية نجلا الرياشي، المرأة الوحيدة في حكومة ميقاتي، سفيرة تبوأت مناصب دبلوماسية عدة في لبنان وخارجه أبرزها المندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بين العامين 2007 و2017. كما شغلت منصب مستشارة في سفارة لبنان لدى الفاتيكان.

حائزة على شهادة في العلوم السياسية والإدارية وأخرى في التاريخ من جامعة القديس يوسف في بيروت.

- وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب عمل سفيرا للبنان في الولايات المتحدة منذ العام 1983 حتى العام 1990. أسس مركز عصام فارس البحثي عام 2007 وهو أستاذ جامعي منذ العام 2007. بدأ حياته المهنية في البنك الدولي عام 1976 وتولى مهمات عدة بينها كبير مسؤولي القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة "فاندربيلت" في ناشفيل، بولاية تينيسي الأميركية.

- وزير الإعلام جورج قرداحي، إعلامي مخضرم ذاع صيته في لبنان والعالم العربي بعد تقديمه برنامج "من سيربح المليون؟". بدأ مسيرته الصحافية في تلفزيون لبنان الرسمي في السبعينيات، وعمل في قنوات إذاعية عدة بينها إذاعة "مونت كارلو" في باريس.

حائز على إجازة في الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

وزير المالية يوسف خليل، مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان الذي انضم إليه في العام 1982، هو أيضاً أستاذ للاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت. يعتبره كثر مقرباً من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. ساهم خليل في تأسيس منظمات غير حكومية عدة معنية بالتنمية.

- وزيرا الاقتصاد أمين سلام والطاقة والمياه وليد فياض وجهان جديدان تماماً وليسا معروفين على الساحة اللبنانية.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن سلام محام في القانون الدولي، فضلاً عن كونه اقتصادي. ووفق حسابه على موقع تويتر، يبدو أنه مقيم في واشنطن، ويقدم نفسه أيضاً كخبير سياسي وخصوصاً في الشأن الأميركي.

أما وزير الطاقة وليد فياض فحائز على شهادات، وفق المصدر نفسه، من جامعات أميركية وفرنسية بينها معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. وتولى مناصب في شركات دولية عدة، بينها مؤسسة ماكنزي الاستشارية التي كانت أعدت في 2018 خطة للنهوض الاقتصادي في لبنان.

- نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي - موظف سابق في صندوق النقد الدولي.- وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي - قاضي سابق ونائب رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو في لبنان.

- وزير العدل هنري خوري - الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة.

- وزير الشباب والرياضة جورج كلاس - مستشار وخبير إعلامي.

- وزير الدفاع العميد موريس سليم - الرئيس السابق للطبابة العسكرية في الجيش حتى تقاعده في 2012.

- وزير المهجرين عصام شرف الدين شهيب - صيدلي أسس شركة لصناعة الصابون ومواد التجميل.

- وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار - حائز على دكتوراة في طب الأسنان وأسس جمعيات إنسانية عدة.

- وزير الصناعة جورج بوشكيان - عضو مجلس إدارة نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان.

- وزير الاتصالات جوني قرم.

- وزير السياحة وليد نصار - عمل في مجال الهندسة والمقاولات في لبنان والسعودية.

- وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي - قاض ورئيس محكمة جنايات.

- وزير الثقافة محّمد مرتضى - قاض وأستاذ محاضر.

- وزير العمل مصطفى بيرم - موظف في ديوان المحاسبة التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

- وزير الزراعة عباس الحاج حسن - صحافي سابق حامل شهادة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

- وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية - أستاذ محاضر في جامعات عدة.

المصدر: آ ف ب