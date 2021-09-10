أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أنها ستفحص في أسرع وقت ممكن التقارير حول إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للأطفال الأصغر سناً، بمجرد أن يسعى صانعو العقاقير للحصول على تصريح لها. يأتي هذا التعهد بسرعة مراجعة التقارير وسط تصاعد القلق بشأن مخاطر العدوى التي يواجهها الأطفال. في الوقت الحالي، أصبح من هم في سن 12 عاماً فما فوق مؤهلين للحصول على اللقاح في الولايات المتحدة. لكن الطفرة الأخيرة في الإصابات التي سببتها سلالة "دلتا" من فيروس كورونا شديدة العدوى سريعة الانتشار وبداية العام الدراسي الجديد، زادت من الدعوات والمطالبات بتحصين الأطفال الأصغر سناً. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن جانيت وودكوك، القائمة بأعمال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير، وبيتر ماركس، مدير مركز البحوث والتقييم البيولوجي التابع للإدارة القول، في بيان اليوم الجمعة، إن الإدارة "مستعدة لإكمال مراجعتها في أسرع وقت ممكن، على الأرجح في غضون أسابيع بدلاً من أشهر".